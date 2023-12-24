Автор книги «Слово пацана» Гараев нашел нужным рассказать поклонникам о своем доходе

Журналист Роберт Гараев, который ко всему прочему является автором книги «Слово пацана», поделился информацией о своем доходе после успешного выхода одноименного сериала. Он признался журналистам, что несмотря на неплохие продажи книги после ее выхода в 2020 году, много не заработал. Гараев даже обращался к своим подписчикам с просьбой о финансовой поддержке.

Выразил надежду на переиздание книги

Тираж издания составил 12 500 экземпляров. Но за три года с момента публикации Роберт заработал чуть более миллиона рублей. Автор и писатель выразил надежду на переиздание книги, и, соответственно, более значительные доходы от ее продаж.