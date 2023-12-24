Жители Ярославля нашли удручающим выступление «Уральских пельменей»

Шоу «Уральские пельмени», которое прошло в Ярославле 19 декабря 2023 года, вызвало различные реакции у зрителей. Несмотря на полный аншлаг и замечательное выступление артистов, некоторые из зрителей выразили недовольство отсутствием полного состава команды на сцене. Также были жалобы от ярославцев на завышенную стоимость билетов, которая не соответствовала ожиданиям.

Однако многие посетители высоко оценили новогодние шутки, добавившие им праздничное настроение. Отметим, что стоимость билетов варьируется в разных городах. В Ярославле цены достигают 5 тысяч рублей за место в амфитеатре.