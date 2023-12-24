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Опубликованы имена всех участников финала реалити-шоу «Последний герой»

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Опубликованы имена всех участников финала реалити-шоу «Последний герой»
Знаменитости
Источник фото: @posledniy__geroy

Подходит к концу шоу  «Последний герой. Остаться семьей». Перед финалом проекта участники приняли решение о деле с совестью, определив, кто поборется за главный приз. 

Алексей Лукин поддержал уход Златы, отмечая, что недостаток еды сделал их еще более агрессивными. Виолетта Чиковани рассказала о негативном воздействии шоу на их обстановку, а в поисках пищи она поделилась едой с Птахой. 

Выгнать сильного противника или оставить?

В финальном голосовании участники столкнулись с выбором. Они решали, выгнать им сильного противника или оставить. В итоге покинул проект Птаха. Хотя он заявил, что радуется предстоящей встрече с дочерью. 

Поэтому финалистами передачи стали Виолетта Чиковани, Николоз Кснелашвили, Алексей Лукин.

Информационное агентство «Informing»

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