Опубликованы имена всех участников финала реалити-шоу «Последний герой»

Подходит к концу шоу «Последний герой. Остаться семьей». Перед финалом проекта участники приняли решение о деле с совестью, определив, кто поборется за главный приз.

Алексей Лукин поддержал уход Златы, отмечая, что недостаток еды сделал их еще более агрессивными. Виолетта Чиковани рассказала о негативном воздействии шоу на их обстановку, а в поисках пищи она поделилась едой с Птахой.

Выгнать сильного противника или оставить?

В финальном голосовании участники столкнулись с выбором. Они решали, выгнать им сильного противника или оставить. В итоге покинул проект Птаха. Хотя он заявил, что радуется предстоящей встрече с дочерью.

Поэтому финалистами передачи стали Виолетта Чиковани, Николоз Кснелашвили, Алексей Лукин.