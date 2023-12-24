Разин нашел нужным высказаться об обиженном Соседове после уволнения из ток-шоу «За гранью»

Андрей Разин высказал свою поддержку Тимуру Еремееву в связи с критикой со стороны Сергея Соседова по поводу замены в ток-шоу «За гранью». Как считает продюсер, Тимур прошел через многое в своей жизни. Это делает его волевым человеком и настоящим бойцом.

Соседов не прав в своей критике

Он подчеркнул, что поддерживает нового ведущего и верит в его честность. Также Разин отметил, что Соседов не прав в своей критике и не должен вымещать злость на других людях, особенно на весьма талантливых артистах.

Напоследок он признал несправедливость по отношению к критику со стороны телеканала, хотя и подчеркнул, что это не оправдывает неподобающего поведения Соседова к коллегам.