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Разин нашел нужным высказаться об обиженном Соседове после уволнения из ток-шоу «За гранью»

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Разин нашел нужным высказаться об обиженном Соседове после уволнения из ток-шоу «За гранью»
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Источник фото: @razin_andrei_lm

Андрей Разин высказал свою поддержку Тимуру Еремееву в связи с критикой со стороны Сергея Соседова по поводу замены в ток-шоу «За гранью». Как считает продюсер, Тимур прошел через многое в своей жизни. Это делает его волевым человеком и настоящим бойцом. 

Соседов не прав в своей критике 

Он подчеркнул, что поддерживает нового ведущего и верит в его честность. Также Разин отметил, что Соседов не прав в своей критике и не должен вымещать злость на других людях, особенно на весьма талантливых артистах. 

Напоследок он признал несправедливость по отношению к критику со стороны телеканала, хотя и подчеркнул, что это не оправдывает неподобающего поведения Соседова к коллегам.

Информационное агентство «Informing»

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