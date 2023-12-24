Журналисты нашли, кто покинул шоу «Суперстар!» на НТВ в 8-м выпуске

В полуфинале проекта «Суперстар!» произошли неожиданные события, удивившие не только зрителей, но и самих участников. Несмотря на низкие оценки, один из участников продемонстрировал высокий уровень мастерства, получив высокие баллы от жюри.

В то же время, некоторые лидеры проекта разочаровали жюри. Они утратили свои позиции в турнирной таблице.

Анастасия Макаревич покинула проект

Финал четвертого сезона близок, и 30 декабря состоится завершающий этап. После полуфинала произошли изменения в турнирной таблице. Так, Анастасия Макаревич покинула проект. В своем прощальном выступлении артистка выразила благодарность шоу, своему отцу, а также всем участникам за поддержку.