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Журналисты нашли, кто покинул шоу «Суперстар!» на НТВ в 8-м выпуске

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Журналисты нашли, кто покинул шоу «Суперстар!» на НТВ в 8-м выпуске
Знаменитости
Источник фото: @anastasiya_makarevich_official

В полуфинале проекта «Суперстар!» произошли неожиданные события, удивившие не только зрителей, но и самих участников. Несмотря на низкие оценки, один из участников продемонстрировал высокий уровень мастерства, получив высокие баллы от жюри. 

В то же время, некоторые лидеры проекта разочаровали жюри. Они утратили свои позиции в турнирной таблице. 

Анастасия Макаревич покинула проект

Финал четвертого сезона близок, и 30 декабря состоится завершающий этап. После полуфинала произошли изменения в турнирной таблице. Так, Анастасия Макаревич покинула проект. В своем прощальном выступлении артистка выразила благодарность шоу, своему отцу, а также всем участникам за поддержку.

Информационное агентство «Informing»

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