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В новогоднюю ночь на ТВ выступят Киркоров, Билан, Лазарев и другие артисты

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В новогоднюю ночь на ТВ выступят Киркоров, Билан, Лазарев и другие артисты
Знаменитости
Источник фото: @bilanofficial

В новогоднюю ночь телезрители ожидают выступления таких звезд, как Филиппа Киркорова, Димы Билана, Льва Лещенко, Полины Гагариной, Григория Лепса, Виктории Дайнеко и «Руки Вверх!».

ТВ-каналы Первый, «Россия 1», НТВ представили свои новогодние программы, включая концертные номера и шоу перевоплощений «Маска», где выступят Дима Билан и Сергей Лазарев. На канале НТВ также покажут новогодний выпуск «Квартирника у Маргулиса». В нем примут участие Лариса Долина, The Hatters, «КняzZ», «Ария». Молодые артисты, включая Хабиба, Егора Крида, Dabro, Мари Краймбрери предстанут перед зрителями на Первом канале в прайм-тайме.

Информационное агентство «Informing»

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