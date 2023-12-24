Доктор Мясников нашел и назвал натуральный способ укрепления иммунитета без БАДов

В программе «О самом главном» на «Россия 1» доктор Александр Мясников рассказал, как можно легко и просто укрепить иммунитет без БАДов. Врач подчеркнул важность включения бобовых, овощей, фруктов и морской рыбы в рацион. Также он отметил отвар из шиповника и орехи, подчеркивая их ключевую роль в укреплении иммунитета.

Мясников при этом предостерег россиян от употребления газированных напитков, фастфуда, «белых продуктов», которые могут снижать иммунитет. Врач напоследок отметил, что аллергии или недолеченные инфекции могут ослабить иммунную систему. Он призвал обращаться за помощью к специалистам, предостерегая от самостоятельных методов укрепления иммунитета.