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Эксперт из РФ нашла способ, как выглядеть свежо по утрам

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Эксперт из РФ нашла способ, как выглядеть свежо по утрам
Здоровье
Фото: @Drazen Zigic / pixabay.com

Чтобы по утрам выглядеть бодро и свежо, кандидат медицинских наук Надежда Патлатая рекомендует уделить внимание гимнастике. Физические упражнения помогут увеличить ток лимфы, бороться с отеками, придадут энергии.

Важен также полноценный сон

Перед ночным отдыхом следует избегать алкоголя, кофе, а последний прием пищи лучше проводить за 1-2 часа до сна. Регулярный режим сна, прием пищи и пробуждение также способствуют бодрствованию. 

Ограничение соли в рационе поможет избежать отечности. Достаточное количество воды положительно влияет на организм - улучшается кровообращение, очищается от токсинов. Патлатая подчеркнула важность ухода за кожей, рекомендуя использовать подходящие маски и кремы для увлажнения, сохранения молодости и свежести.

Информационное агентство «Informing»

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