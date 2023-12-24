Депутат Серов назвал странным строительство платных дорог за бюджетный счет

21 декабря этого года в Татарстане открыли трассу М-12 «Восток», соединяющую Казань и Москву. Стоимость проезда по платной магистрали вызвала недовольство у водителей. Владельцам придется заплатить 4935 рублей за поездку.

Алексей Серов считает, что открытие М-12 - плюс

Депутат Казгордумы Алексей Серов поделился своим мнением на этот счет. Он считает, что открытие М-12 - плюс, так как железные дороги не справляются с потоками. Хотя цена может показаться завышенной, если объем транспорта окажется ниже ожидаемого. Владельцам легковых авто трасса может не представиться привлекательной, но для грузовиков сократит пробки и сделает поездки намного комфортнее.

Однако Серов находит странным строительство платной магистрали за счет бюджетных средств, считая, что дорожная отрасль в регионах не настолько развита, чтобы государственные средства применять для коммерческих целей.