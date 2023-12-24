Информинг » В России » Депутат Серов назвал странным строительство платных дорог за бюджетный счет

Депутат Серов назвал странным строительство платных дорог за бюджетный счет

Image 16+
Депутат Серов назвал странным строительство платных дорог за бюджетный счет
В России
Источник фото: @aleksey_serov_kzn

21 декабря этого года в Татарстане открыли трассу М-12 «Восток», соединяющую Казань и Москву. Стоимость проезда по платной магистрали вызвала недовольство у водителей. Владельцам придется заплатить 4935 рублей за поездку.

Алексей Серов считает, что открытие М-12 - плюс 

Депутат Казгордумы Алексей Серов поделился своим мнением на этот счет. Он считает, что открытие М-12 - плюс, так как железные дороги не справляются с потоками. Хотя цена может показаться завышенной, если объем транспорта окажется ниже ожидаемого. Владельцам легковых авто трасса может не представиться привлекательной, но для грузовиков сократит пробки и сделает поездки намного комфортнее. 

Однако Серов находит странным строительство платной магистрали за счет бюджетных средств, считая, что дорожная отрасль в регионах не настолько развита, чтобы государственные средства применять для коммерческих целей.

Информационное агентство «Informing»

Красноярская сомелье нашла дешевое, но приличное новогоднее шампанское

Красноярская сомелье нашла дешевое, но приличное новогоднее шампанское

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Депутат Серов назвал странным строительство платных дорог за бюджетный счет

Сегодня, 21:53

Клиенты «МегаМаркета» от Сбера нашли задержки бонусных выплат

Сегодня, 16:13

Красноярская сомелье нашла дешевое, но приличное новогоднее шампанское

Сегодня, 15:23

Объявили войну парковщикам: Жители Старой Сортировки в Екатеринбурге жалуются на захват автостоянки

Сегодня, 14:23

После запуска трамвая жители Академического в Екатеринбурге пожаловались на аномальные пробки

Сегодня, 14:13

Появится новый лидер: Нашлись предсказания Ванги России в 2024 году

Сегодня, 13:08

После найденных в России яиц из Турции покупателей могут ждать сюрпризы

Вчера, 23:43

Под Волгоградом матерый волк изгрыз мужчину и женщину

Вчера, 21:03

Донор из Новосибирска раскрыла, почему больше не хочет сдавать кровь

Вчера, 20:08

Синоптики «Фобоса» рассказали, когда в Центральную Россию вернется аномальный мороз и снег

Вчера, 18:08

В торговых центрах Екатеринбурга нашли предпраздничный ажиотаж

Вчера, 17:18

В Екатеринбурге не приняли больных детей из-за рабочего графика

Вчера, 02:58

Неработающие лифты и неубранная территория: москвичи не могут сменить управляющую компанию

22-12-2023, 23:53

В Екатеринбурге нашли первый в России аналог IKEA и Zara Home

22-12-2023, 23:43

Сколько стоит проезд по платной трассе М-12

22-12-2023, 18:38

Девочка-маугли из Екатеринбурга впервые пойдет в школу в 13 лет

22-12-2023, 14:48

В Саратове аж два раза завыли тревожные сирены

22-12-2023, 12:13

В 2023 году российские банки заработали рекордные 3,2 млрд рублей

22-12-2023, 00:23

Синоптики: на Кубань надвигаются резкое потепление, антициклон и шторм

21-12-2023, 22:13

В Волгограде и области сотни заболевших горожан штурмуют поликлиники и стационары

21-12-2023, 17:48

Новости партнеров
2023
ru-RU