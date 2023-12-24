Драпеко нашла причину запретить мероприятия вроде «голой» вечеринки Ивлеевой

Депутат РФ Елена Драпеко высказала мнение о том, что мероприятия вроде «голой» вечеринки Ивлеевой следует запретить.

Основной причиной для запрета должно стать нарушение общественной нравственности

По ее словам, основной причиной для запрета должно стать нарушение общественной нравственности. Она считает, что простого осуждения недостаточно, поскольку такой формат мероприятий должен быть под запретом.

В настоящее время соответствующих законодательных норм нет, но депутат предложила вовсе исключить участников таких мероприятий из публичного пространства, что, по ее мнению, должно отбить желание участвовать в них. Также политик подчеркнула, что такие события являются сознательным нарушением норм общественной морали.