Хирург Володченков нашел признаки пластических операций у 32-летней Ивлеевой

Анастасия Ивлеева, по мнению члена российского общества пластических, реконструктивных, эстетических хирургов Ивана Володченкова, возможно, прибегла к нескольким пластическим операциям.

Операции у 32-летней блогерши проводились постепенно для того, чтобы изменения не были резкими

Специалист указывает на устранение мешков под глазами и коррекцию лопоухости. Володченков также отмечает, что операции у 32-летней блогерши проводились постепенно для того, чтобы изменения не были резкими и не изменили общее восприятие лица Ивлеевой. Он также указывает на предположительное проведение трансконъюктивальной блефаропластики у Насти для устранения грыж нижних век. Об этом сегодня информирует «Комсомольская правда».