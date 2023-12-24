Андреасян наше причину отменить интервью с Собчак из-за её участия в вечеринке Ивлеевой

Сарик Андреасян отказался от предстоящего интервью с Ксенией Собчак после того, как скандально известная журналиста приняла участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Режиссер не хочет быть связанным с людьми, которые придерживаются принципов вседозволенности

Как подчеркнул режиссер, он не хочет быть связанным с людьми, которые придерживаются принципов вседозволенности, так как считает, что такое поведение несовместимо с какой-то ответственностью перед российским обществом. Он также посчитал, что знаменитости должны нести ответственность за свои поступки, подчеркнув, что показываться в подобном виде перед народом в обычной жизни неприемлемо и дико.