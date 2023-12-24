Филипп Киркоров нашел оправдания перед Песковым за «голую» вечеринку Ивлеевой

Филипп Киркоров посетил ледовое шоу Татьяны Навки. Там он пообщался с ее супругом Дмитрием Песковым. В ходе беседы за кулисами поп-король пожаловался по поводу проведенной блогершей Анастасией Ивлеевой «голой» вечеринки, пишет МК.

Когда увидел атмосферу этой вечеринки, предпочел быстро покинуть ее

Филипп Бедросович рассказал пресс-секретарю президента России о том, что его пригласили на новогодний бал с дресс-кодом «без одежды». Он добавил, что заморочился на стильные бренды, но когда увидел атмосферу этой вечеринки, предпочел быстро покинуть ее.