Нашлись новые доказательства о переезде Аллы Пугачевой

Алла Пугачева в последнее время редко делится подробностями своей личной жизни. В начале 2022 года она с семьей покинула Россию и сначала обосновалась в Израиле. Однако в октябре 2023 года обстановка там обострилась, и они были вынуждены перебраться на более спокойный Кипр, где у Примадонны есть недвижимость.

Ни сама артистка, ни ее муж не подтвердили и не опровергли эти слухи

В последнее время появились слухи о возможном новом переезде певицы в Лондон. Слухи пошли после видеоролика, где дочь Примадонны рассказывает о ее поездке в британскую столицу. Вопрос о возможном переезде стал предметом обсуждения в Сети, хотя ни сама артистка, ни ее муж не подтвердили и не опровергли эти слухи.