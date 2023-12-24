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Нашлись новые доказательства о переезде Аллы Пугачевой

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Нашлись новые доказательства о переезде Аллы Пугачевой
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfei

Алла Пугачева в последнее время редко делится подробностями своей личной жизни. В начале 2022 года она с семьей покинула Россию и сначала обосновалась в Израиле. Однако в октябре 2023 года обстановка там обострилась, и они были вынуждены перебраться на более спокойный Кипр, где у Примадонны есть недвижимость. 

Ни сама артистка, ни ее муж не подтвердили и не опровергли эти слухи

В последнее время появились слухи о возможном новом переезде певицы в Лондон. Слухи пошли после видеоролика, где дочь Примадонны рассказывает о ее поездке в британскую столицу. Вопрос о возможном переезде стал предметом обсуждения в Сети, хотя ни сама артистка, ни ее муж не подтвердили и не опровергли эти слухи.

Информационное агентство «Informing»

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