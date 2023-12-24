Адвокат Добровинский рассказал, заберут ли у Киркорова детей из-за вечеринки Ивлеевой

Поп-король был одним из немногих гостей, кто пришел в одежде

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский утверждает, что у певца нет риска потерять опеку над своими детьми из-за его участия в скандальной вечеринке Ивлеевой. Адвокат подчеркнул в беседе с АиФ, что поп-король был одним из немногих гостей, кто пришел в одежде, и что использование его имени в этом контексте, скорее всего, связано с желанием многих использовать звезд для собственного продвижения.

Напомним, недавно Ивлеева провела скандальную вечеринку в честь своего дня рождения. На мероприятие она пригласила звезд, включая Киркорова. Дресс-код вечеринки предполагал отсутствие или минимальное количество одежды. Это вызвало обсуждение в социальных сетях и СМИ.