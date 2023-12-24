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Актриса Шукшина нашла повод обратить внимание органов опеки на детей Киркорова

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Актриса Шукшина нашла повод обратить внимание органов опеки на детей Киркорова
Знаменитости
Источник фото: @shukshina_maria

Мария Шукшина высказала свои соображения относительно участия Филиппа Киркорова в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Она считает, что подобные личности не должны появляться в новогодних шоу на федеральных каналах. Шукшина подчеркивает, что даже если зрители узнали о вечеринке заранее, общественное мнение не изменилось бы от этого.

Шукшина обозначает участников мероприятия как «сатанистов» 

Она также обозначает участников мероприятия как «сатанистов» и утверждает, что деньги не должны являться главным аргументом для трансляции их выступлений. Актриса напоследок обращается к органам опеки с просьбой провести проверку условий жизни детей поп-короля. По ее мнению, наследники Филиппа Бедросовича нуждаются в защите от влияния своего эпатажного отца.

Информационное агентство «Informing»

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