Певец Зацепин нашел повод для возвращения Аллы Пугачевой в РФ

Алла Пугачева, проживающая нынче за границей, вызвала разные мнения в шоу-бизнесе относительно ее возвращения в РФ. Однако, Антон Зацепин выразил уверенность, что Примадонна обязательно вернется в родную страну.

Артист считает, что возвращение на родину естественно, и лично для него невозможно представить себе переезд в другую страну. При этом выпускник «Фабрики звезд» реагирует на такое решение коллеги спокойно, отмечая, что мир постоянно меняется, поэтому это не вызывает у него никакого шока.

Пугачева на текущий момент проживает в Израиле. Хотя в СМИ появлялись слухи о возможном переезде семьи в Великобританию, чтобы обеспечить хорошее образование детям.