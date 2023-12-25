Татьяна Навка не нашла причин, чтобы назвать Пугачеву предательницей

Татьяна Навка, супруга представителя Кремля, не стала называть Аллу Пугачеву «предательницей» после того, как 74-летняя певица посетила церемонию прощания с Валентином Юдашкиным в Москве.

В интервью олимпийская чемпионка по фигурному катанию заметила, что Примадонна поехала за границу cо своим мужем. При этом жена Пескова всячески избегла использования термина «предательница», не захотев продолжить обсуждение данной темы.

Позиция Навки вызвала различные реакции в обществе. Некоторые пользователи придерживаются мнения, что въезд в Россию для Аллы Борисовны должен быть закрыт из-за ее заявлений, в то же время другие юзеры поддерживают точку зрения прославленной фигуристки.