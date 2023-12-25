В Иркутске нашли 8 миллионов рублей на новые «Москвич 6» для губернатора и чиновников

Иркутская область планирует закупить 3 новых седана «Москвич 6» для регионального правительства и губернатора. Контракты на поставку были заключены с официальным дилером «Москвича», компанией «Сибирские автомобили и принадлежности».

Как ожидается, автомобили будут доставлены до конца года. Общая стоимость этой закупки составит около 8 миллионов рублей. Модель «Москвич 6», являющаяся клоном китайской JAC, предлагает современные характеристики, включая светодиодную оптику, подогрев передних кресел, зеркал, мультимедийную систему, кондиционер, камеру заднего вида, датчик дождя, круиз-контроль и многие другие опции.