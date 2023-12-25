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Театр Et Cetera: актер Алексей Черных умер от инфаркта в 43 года

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Театр Et Cetera: актер Алексей Черных умер от инфаркта в 43 года
Знаменитости
Источник фото: @NatWhitePhotography

23 декабря 2023 года театр Et Cetera сообщил о внезапной смерти Алексея Черных, который скончался от инфаркта в возрасте 43 лет. Последние дни актер чувствовал себя хорошо. Он планировал возвращение на театральную сцену, сообщают Известия.

В своей карьере Черных воплощал сложные образы, а также работал проводником на Алтае. Художественный руководитель театра отметил его талант. Александр Калягин глубоко сожалеет о потере. Коллега артиста по театру Екатерина Соломатина обратилась с просьбой о финансовой поддержке для организации похорон и перевозки тела на родину. 

Смерть Алексея стала трагическим ударом для театрального сообщества.

Информационное агентство «Informing»

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