Фотограф Ганага нашла нужным снять в Челябинске фотосессию в стиле «Слова пацана»

Фотограф Эвелина Ганага из Челябинска воссоздала декорации из популярного телесериала «Слово пацана». Она провела увлекательную фотосессию.

Для передачи атмосферы этого нашумевшего фильма, фотограф использовала творческие методы, включая хоккейную коробку для воссоздания момента отжимания, подобного сценам из картины. Особое внимание Эвелина уделила подбору одежды, соответствующей стилю 80-х годов.

Ганага выбрала безлюдный Ленинский район, чтобы создать эффектные кадры, но при этом сохранить аутентичность.