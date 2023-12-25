Журналисты нашли информацию, как живет актер Гуськов после разговора с Зеленским

Алексей Гуськов после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским остается активным в творческой деятельности. В настоящее время актер продолжает активно участвовать в постановках. Он работает в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, а также снимается в кино.

Среди последних проектов с участием Гуськова – это фильм «Мастер и Маргарита» в 2023 году и сериалы «Актрисы», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «Золотое дно», «Балканский ветер».

Он родился в польском городе Бжег, а юность провел в Киеве, но с 2014 года ему туда запрещен въезд.

В настоящее время артист живет в Москве со своей второй женой Лидией Вележевой и воспитывает троих детей, пишет News.ru.