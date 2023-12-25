Журналисты нашли информацию, как живет Митяй из «Сватов» Николай Добрынин

Николай Добрынин, известный зрителю своей ролью в «Сватах», и сейчас продолжает свою актерскую карьеру. Он активно участвует в различных проектах. Родившись в Таганроге, актер переехал в Москву для обучения в ГИТИСе, затем он присоединился к театру Райкина, где получил первую известность.

Он дебютировал в кино в «Нужных людях». Наибольшую популярность артисту принесла роль Митяя в «Сватах» в 2009 году. В настоящее время его фильмография насчитывает полтора десятка проектов.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, связанные с включением его в санкционный список Украины, Николай остается преданным своей профессии и продолжает работать, называя себя настоящим «трудоголиком».