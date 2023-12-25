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Известный российский певец нашел, что сказать участникам вечеринки Ивлеевой

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Известный российский певец нашел, что сказать участникам вечеринки Ивлеевой
Знаменитости
Источник фото: @sergeyrogogin

Сергей Рогожин высказал свое негодование в связи со скандальной вечеринкой, организованной Настей Ивлеевой, на которой появились обнаженные знаменитости. В своем видеоблоге певец подчеркнул важность того, чтобы артисты осознавали свою роль в культуре и поддерживали свой народ, страну, президента. 

Музыкант также отметил, что фотографии и видеозаписи с мероприятия свидетельствуют о его пошлости и неприличности. Рогожин подчеркнул важность того, чтобы современные знаменитости осознавали свою ответственность перед обществом и молодежью, и выразил надежду, что подобные скандалы больше никогда не повторятся.

Информационное агентство «Informing»

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