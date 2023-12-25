Диетолог Мещерякова нашла ТОП-3 способа, как не растолстеть во время новогодних каникул

В новогодние каникулы и рождественские праздники важно поддерживать баланс в потреблении пищи, особенно с точки зрения употребления сахара, советует диетолог РФ Татьяна Мещерякова. Эксперт рекомендует соблюдать умеренность в употреблении сладких продуктов, особенно это касается детей.

Кроме того, специалист предлагает следить за количеством сладких газированных напитков, предпочитая натуральные соки, морсы, компоты, а также активно проводить время на улице. Эти меры помогут избежать нежелательного для многих набора лишних килограммов.