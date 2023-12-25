Информинг » Здоровье » Тульский иммунолог Мещерякова рассказала, почему кашель не всегда требует лечения

Тульский иммунолог Мещерякова рассказала, почему кашель не всегда требует лечения

Image 16+
Тульский иммунолог Мещерякова рассказала, почему кашель не всегда требует лечения
Здоровье
Фото: @benzoix / freepik.com

Кашель, возникающий в сезон вирусов и гриппа, часто не требует специального лечения, поскольку является естественной реакцией на раздражения дыхательных путей. Иммунолог Татьяна Мещерякова подчеркивает, что он помогает очищению дыхательных путей и способствует выздоровлению. 

Врач подчеркивает, что необходимо обращаться к врачу, если кашель сопровождается интенсивностью, повышением температуры, болью в грудной клетке или если он сохраняется более месяца после перенесенной инфекции. 

Мещерякова предупреждает о возможных серьезных причинах кашля, таких как пневмония, поэтому рекомендует обратиться к врачам при подозрении на эти состояния.

Также кашель может быть симптомом коклюша, поэтому медик призывает соблюдать самоизоляцию в случае подозрения на инфекцию, чтобы предотвратить распространение болезни.

Информационное агентство «Informing»

Филипп Киркоров нашел оправдания перед Песковым за «голую» вечеринку Ивлеевой

Филипп Киркоров нашел оправдания перед Песковым за «голую» вечеринку Ивлеевой

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Филипп Киркоров нашел оправдания перед Песковым за «голую» вечеринку Ивлеевой

Вчера, 23:58

Эксперт из РФ нашла способ, как выглядеть свежо по утрам

Вчера, 23:53

Доктор Мясников нашел и назвал натуральный способ укрепления иммунитета без БАДов

Вчера, 22:43

Терапевт Кондрахин нашел ответ, что правильнее: закусывать или запивать алкоголь

Вчера, 00:38

Диетолог Соломатина нашла топ-5 групп продуктов, которые вредят мозгу

Вчера, 00:33

Стоматолог Давидян нашел ряд продуктов, наносящих непоправимый вред зубам

23-12-2023, 23:23

Врач-педиатр из РФ Морозова нашла 5 опасных симптомов простуды у детей

23-12-2023, 13:43

Педиатр из РФ Бережанский объяснил, почему у ребенка не сбивается температура

23-12-2023, 13:33

Иммунолог Жемчугов объяснил, почему важно сбивать высокую температуру при ОРВИ

23-12-2023, 01:48

В России распространяется смертельно опасный вариант гриппа А/H3N2

22-12-2023, 23:08

Учёные из Британии нашли связь между недосыпанием и ощущением несчастья

22-12-2023, 21:23

Врач Русанова нашла способы избежать перееданий на новогодних праздниках

22-12-2023, 20:18

Больницы перегружены: В Татарстане из-за ОРВИ скорая помощь работает на пределе

22-12-2023, 16:33

Умирают, даже убрав вредную еду: Врач нашла причину, почему молодые люди угасают на глазах

22-12-2023, 13:33

Дерматолог нашла самые эффективные методы борьбы с перхотью

21-12-2023, 14:03

Врач Умнов нашел чудо-продукты для быстрого выздоровления от простуды и гриппа

20-12-2023, 22:18

Американские ученые нашли причину физической слабости после COVID-19

20-12-2023, 22:13

Daily Mail: ученые нашли доступный, но эффективный способ облегчить симптомы изжоги

20-12-2023, 20:33

Врач Малышева нашла и назвала препарат, без которого нельзя встречать Новый год

20-12-2023, 17:08

Врач Якушева нашла ТОП-5 продуктов, вызывающих у человека урчание в животе

20-12-2023, 15:48

Новости партнеров
2023
ru-RU