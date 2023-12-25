Тульский иммунолог Мещерякова рассказала, почему кашель не всегда требует лечения

Кашель, возникающий в сезон вирусов и гриппа, часто не требует специального лечения, поскольку является естественной реакцией на раздражения дыхательных путей. Иммунолог Татьяна Мещерякова подчеркивает, что он помогает очищению дыхательных путей и способствует выздоровлению.

Врач подчеркивает, что необходимо обращаться к врачу, если кашель сопровождается интенсивностью, повышением температуры, болью в грудной клетке или если он сохраняется более месяца после перенесенной инфекции.

Мещерякова предупреждает о возможных серьезных причинах кашля, таких как пневмония, поэтому рекомендует обратиться к врачам при подозрении на эти состояния.

Также кашель может быть симптомом коклюша, поэтому медик призывает соблюдать самоизоляцию в случае подозрения на инфекцию, чтобы предотвратить распространение болезни.