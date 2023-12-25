Галкин и Пугачева нашли нужным отметить 12-ю годовщину брака

Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) поделился в социальных сетях фотографией с женой Аллой Пугачевой, отмечая годовщину брака. Пародист подписал новое фото словами «12 лет узаконенного счастья».

На снимке семейная пара выглядит довольно счастливо и радостно, подчеркивая долгие годы совместной жизни.

Источник фото: @maxgalkinru

Несмотря на разницу в возрасте в 27 лет, пара продолжает радоваться своим отношениям. Алла Борисовна, испытавшая четыре предыдущих брака, официально вышла замуж за комика 23 декабря 2011 года. Хотя об их романе стало известно общественности намного раньше.

У Галкина* и Пугачевой двое детей: сын Гарри и дочь Лиза.