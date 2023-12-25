Информинг » Знаменитости » Каких звезд и за сколько заказали уральские компании на новогодние корпоративы

Каких звезд и за сколько заказали уральские компании на новогодние корпоративы

Image 16+
Каких звезд и за сколько заказали уральские компании на новогодние корпоративы
Знаменитости
Источник фото: @nogganobasta / Telegram

Много крупных уральских компаний решили встретить с размахом Новый год, заказав выступления дорогих артистов. Известно, что строительные и металлургические компании предпочитают заказывать выступления российских суперзвезд. Вечеринка в стиле нулевых с группой Kraski и выступление Мити Фомина на корпоративе в Екатеринбурге были заказаны строительными компаниями. 

Баста выступил в МТС Live Hall. Он стал одним из самых высокооплачиваемых исполнителей в этом году (от 8 до 10 млн рублей). 

Отмечается повышенный спрос на артистов 90-х и нулевых - Шуру, «Фактор-2», «Вируса», группы Kraski, Басту, «Иванушки International», Anna Asti.

Гонорар Полины Гагариной начинаются от 5 млн рублей или выше.

Информационное агентство «Informing»

Жители Ярославля нашли удручающим выступление «Уральских пельменей»

Жители Ярославля нашли удручающим выступление «Уральских пельменей»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Журналисты нашли информацию, как живет актер Гуськов после разговора с Зеленским

Сегодня, 13:43

Юморист Гарик Мартиросян нашел необходимым раскритиковать шоу Павла Воли

Сегодня, 13:38

Фотограф Ганага нашла нужным снять в Челябинске фотосессию в стиле «Слова пацана»

Сегодня, 12:58

Театр Et Cetera: актер Алексей Черных умер от инфаркта в 43 года

Сегодня, 12:23

Певец Зацепин нашел повод для возвращения Аллы Пугачевой в РФ

Сегодня, 02:03

Татьяна Навка не нашла причин, чтобы назвать Пугачеву предательницей

Сегодня, 00:23

Прямо в печень: Иван Охлобыстин в потасовке избил Олега Янковского

Сегодня, 00:18

Андреасян наше причину отменить интервью с Собчак из-за её участия в вечеринке Ивлеевой

Вчера, 23:38

Актриса Шукшина нашла повод обратить внимание органов опеки на детей Киркорова

Вчера, 23:13

Нашлись новые доказательства о переезде Аллы Пугачевой

Вчера, 18:48

Адвокат Добровинский рассказал, заберут ли у Киркорова детей из-за вечеринки Ивлеевой

Вчера, 18:43

Драпеко нашла причину запретить мероприятия вроде «голой» вечеринки Ивлеевой

Вчера, 18:23

Хирург Володченков нашел признаки пластических операций у 32-летней Ивлеевой

Вчера, 17:23

В новогоднюю ночь на ТВ выступят Киркоров, Билан, Лазарев и другие артисты

Вчера, 14:38

Опубликованы имена всех участников финала реалити-шоу «Последний герой»

Вчера, 14:28

Журналисты нашли, кто покинул шоу «Суперстар!» на НТВ в 8-м выпуске

Вчера, 12:43

Жители Ярославля нашли удручающим выступление «Уральских пельменей»

Вчера, 12:28

Разин нашел нужным высказаться об обиженном Соседове после уволнения из ток-шоу «За гранью»

Вчера, 12:18

Автор книги «Слово пацана» Гараев нашел нужным рассказать поклонникам о своем доходе

Вчера, 11:58

Звезда сериала «Глухарь» Алексей Черных нашел свою смерть в 43 года

Вчера, 11:38

Новости партнеров
2023
ru-RU