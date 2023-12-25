Каких звезд и за сколько заказали уральские компании на новогодние корпоративы

Много крупных уральских компаний решили встретить с размахом Новый год, заказав выступления дорогих артистов. Известно, что строительные и металлургические компании предпочитают заказывать выступления российских суперзвезд. Вечеринка в стиле нулевых с группой Kraski и выступление Мити Фомина на корпоративе в Екатеринбурге были заказаны строительными компаниями.

Баста выступил в МТС Live Hall. Он стал одним из самых высокооплачиваемых исполнителей в этом году (от 8 до 10 млн рублей).

Отмечается повышенный спрос на артистов 90-х и нулевых - Шуру, «Фактор-2», «Вируса», группы Kraski, Басту, «Иванушки International», Anna Asti.

Гонорар Полины Гагариной начинаются от 5 млн рублей или выше.