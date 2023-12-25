Орлова признала, что голая вечеринка Ивлеевой была «перебором»

Певица и телеведущая Ольга Орлова, присутствовавшая на скандальной голой вечеринке Анастасии Ивлеевой, пояснила свое участие в мероприятии, отметив, что ожидалась закрытая вечеринка, посвященная неопубликованным фотографиям для журнала Playboy.

Телеведущая признала, что это был перебор

Орлова сказала, что дресс-код был с фривольным подтекстом, но все отнеслись к этому с юмором. Тем не менее, телеведущая признала, что это был перебор.

Напоследок исполнительница выразила сожаление и обещала работать над собой в будущем. Об этом сегодня информирует портал «Аргументы и Факты».