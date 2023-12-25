Медиум Олег Шепс впал в отчаяние после поражения в шоу «Битва сильнейших»

Финалист реалити-шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс признался в сильном отчаяние после занятия второго места в проекте.

Шепс последние несколько дней испытывал сложности и даже отсутствие желания встречать Новый год

Он поделился с поклонниками, что последние несколько дней испытывал сложности и даже отсутствие желания встречать Новый год. Однако благодаря поддержке близких и друзей, которые устроили для него праздничный салют, медиум начал понемногу приходить в себя.

Стоит отметить, что Олег Шепс и его брат Александр Шепс участвовали в шоу, но только Олег достиг финала, заняв почетное второе место.