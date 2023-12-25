Нечисть: Киркоров нашел «проклятой» роль черта в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»

По информации КП, на шоу Татьяны Навки в «Мегаспорте« Филипп Киркоров озвучил голос графа Потемкина в постановке под названием »Вечера на хуторе».

Киркоров отказался озвучивать Черта из-за своих предыдущих негативных опытов с этим персонажем

Вначале поп-королю предложили роль Черта, но тот отказался из-за своих предыдущих негативных опытов с этим персонажем. Как рассказал артист, после того, как он согласился сыграть Черта в мюзикле, начался неприятный период в его жизни со скандалами и разводом. Он даже посетил храм, где ему было запрещено играть роли нечисти.

А вот Григорий Лепс согласился поделиться своим голосом с персонажем Черта в ледовом шоу, не увидев в этом ничего предосудительного.