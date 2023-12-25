Информинг » Знаменитости » Нечисть: Киркоров нашел «проклятой» роль черта в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»

Нечисть: Киркоров нашел «проклятой» роль черта в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»

Image 16+
Нечисть: Киркоров нашел «проклятой» роль черта в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»
Знаменитости
Источник фото: @kirlo1

По информации КП, на шоу Татьяны Навки в «Мегаспорте« Филипп Киркоров озвучил голос графа Потемкина в постановке под названием »Вечера на хуторе». 

Киркоров отказался озвучивать Черта из-за своих предыдущих негативных опытов с этим персонажем

Вначале поп-королю предложили роль Черта, но тот отказался из-за своих предыдущих негативных опытов с этим персонажем. Как рассказал артист, после того, как он согласился сыграть Черта в мюзикле, начался неприятный период в его жизни со скандалами и разводом. Он даже посетил храм, где ему было запрещено играть роли нечисти. 

А вот Григорий Лепс согласился поделиться своим голосом с персонажем Черта в ледовом шоу, не увидев в этом ничего предосудительного.

Информационное агентство «Informing»

Жители Ярославля нашли удручающим выступление «Уральских пельменей»

Жители Ярославля нашли удручающим выступление «Уральских пельменей»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Нечисть: Киркоров нашел «проклятой» роль черта в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»

Сегодня, 19:48

Медиум Олег Шепс впал в отчаяние после поражения в шоу «Битва сильнейших»

Сегодня, 19:33

Впервые в истории проекта: Нашлись двое победителей шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Сегодня, 16:53

Орлова признала, что голая вечеринка Ивлеевой была «перебором»

Сегодня, 16:53

Известный российский певец нашел, что сказать участникам вечеринки Ивлеевой

Сегодня, 16:18

Каких звезд и за сколько заказали уральские компании на новогодние корпоративы

Сегодня, 15:23

Галкин и Пугачева нашли нужным отметить 12-ю годовщину брака

Сегодня, 15:08

Журналисты нашли информацию, как живет Митяй из «Сватов» Николай Добрынин

Сегодня, 14:13

Журналисты нашли информацию, как живет актер Гуськов после разговора с Зеленским

Сегодня, 13:43

Юморист Гарик Мартиросян нашел необходимым раскритиковать шоу Павла Воли

Сегодня, 13:38

Фотограф Ганага нашла нужным снять в Челябинске фотосессию в стиле «Слова пацана»

Сегодня, 12:58

Театр Et Cetera: актер Алексей Черных умер от инфаркта в 43 года

Сегодня, 12:23

Певец Зацепин нашел повод для возвращения Аллы Пугачевой в РФ

Сегодня, 02:03

Татьяна Навка не нашла причин, чтобы назвать Пугачеву предательницей

Сегодня, 00:23

Прямо в печень: Иван Охлобыстин в потасовке избил Олега Янковского

Сегодня, 00:18

Андреасян наше причину отменить интервью с Собчак из-за её участия в вечеринке Ивлеевой

Вчера, 23:38

Актриса Шукшина нашла повод обратить внимание органов опеки на детей Киркорова

Вчера, 23:13

Нашлись новые доказательства о переезде Аллы Пугачевой

Вчера, 18:48

Адвокат Добровинский рассказал, заберут ли у Киркорова детей из-за вечеринки Ивлеевой

Вчера, 18:43

Драпеко нашла причину запретить мероприятия вроде «голой» вечеринки Ивлеевой

Вчера, 18:23

Новости партнеров
2023
ru-RU