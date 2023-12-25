Раймонд Паулс нашел воспоминания, как прошла ссора с Аллой Пугачевой перед шоу

Алла Пугачева активно сотрудничала в свое время с командой Раймонда Паулса и Ильи Резника, создавая множество популярных песен. Хотя это сотрудничество принесло множество хитов, сам композитор рассказал в интервью, что иногда общение с Примадонной требовало от него силы воли и неимоверной выдержки.

Пугачева устраивала шумные разборки

Пугачева, известная своим вспыльчивым и непростым характером, устраивала шумные разборки, и даже слухи ходили о том, что она разбила очки Раймонду во время ссоры. Но он уточнил, что этот слух был преувеличен, а очки были разбиты не Пугачевой, а охранницей во время гастролей в Ленинграде.

Несмотря на некоторые сложности, композитор отметил, что работа с артисткой была важным этапом в его жизни, результатом которой стали прекрасные хиты.