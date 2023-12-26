Яна Поплавская нашла ответ на извинения Насти Ивлеевой за вечеринку

Яна Поплавская высказала свое отрицательное мнение относительно извинений Насти Ивлеевой за проведение скандальной «голой вечеринки».

Актриса сомневается в искренности извинений блогерши

В своей соцсети актриса подчеркнула сомнения в искренности извинений блогерши, утверждая, что та была «принудительно заставлена извиниться» и даже имела текст извинений. Поплавская заявила, что слова коллеги не показались ей искренними из-за использования суфлера. Критикуя блогершу, она также выразила недовольство по поводу желания Насти «выкупиться благотворительностью» и пошутила, предложив обратиться в «приют для животных, куда в свое время ездил Дмитрий Шепелев».