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Уволенный с НТВ Соседов нашел резкий ответ на колкости Ларисы Гузеевой

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Уволенный с НТВ Соседов нашел резкий ответ на колкости Ларисы Гузеевой
Знаменитости
Источник фото: соцсети Сергея Соседова

Сергей Соседов в этом году дебютировал в «Суперстар!» с песней «Одиночество сердец». Своим участием он вызвал интерес и обсуждения. Критика и колкости от Ларисы Гузеевой не остались без ответа критика. Соседов выразил удовлетворение своим выступлением, отметив серьезный смысл композиции, написанной на его слова. 

Он подчеркнул, что его произведение – это личная история, высказав недовольство урезанной версией в эфире. 

Напомним, Гузеева выразила негативное отношение к номеру музыкального критика, заявив, что не сможет спокойно уснуть. А Наташа Королёва с Лерой Кудрявцевой посоветовали ему больше не брать микрофон.

Информационное агентство «Informing»

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