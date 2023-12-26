Автор книги «Слово пацана» Гараев нашел для себя Ярославль депрессивным городом

Автор книги о криминале Роберт Гараев объяснил свой выбор города Ярославля для съемок популярного сериала о казанских бандах. Писатель отметил депрессивные районы города, создающие атмосферу постсоветского периода.

Он подчеркнул, что в Ярославле есть удобные условия для съемок, включая гостиницы, аренду оборудования, а также доступ к местным группам. Кроме того, это более бюджетный вариант.

Изначально съемки планировались в Казани, однако местные власти запретили их из-за криминальной тематики, поэтому в итоге выбор пал именно на Ярославль.