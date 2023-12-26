Пропал свет: Нашелся повод отменить премьеру «Иван Васильевич меняет все»

Из-за аварийного отключения электроэнергии в Москве отменили премьерный показ самого ожидаемого новогоднего кинофильма «Иван Васильевич меняет все». Кинотеатр «Октябрь» оказался обесточенным из-за отключения 2-х кабельных линий, произошедшего в понедельник днем.

По информации пресс-службы канала ТНТ, организаторы решили отложить это мероприятие из-за неопределенности сроков восстановления электроснабжения, а также вследствие невозможности гарантировать проведение показа. Представители выразили сожаление и отметили, что не могут рисковать доверием своих зрителей.

В ремейке приняли участие известные личности, такие как Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Павел Воля, Тимур Батрутдинов. Трейлер к ленте был выпущен в декабре.