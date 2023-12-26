Гончуков нашел информацию, что Черных долго мучился перед смертью

Режиссер Арсений Гончуков раскрыл подробности таинственной смерти актера Алексея Черных в эксклюзивном интервью порталу 5-tv.ru. Говоря о последних днях близкого товарища, Гончуков отметил, что тот постоянно «метался между Москвой и Алтаем», а незадолго до смерти посетил Москву, где встретился с друзьями.

Арсений был талантливым актером

Первоначально была версия о раке, с которым 43-летний Черных мучился, а затем рассматривалась версия инфаркта. Гончуков добавил, что Арсений был талантливым актером, хотя не таким известным, как хотелось бы. Несмотря на это ранняя смерть артиста вызвала грусть со стороны коллег, друзей, близких.