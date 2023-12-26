Журналисты нашли информацию, как сейчас живет отказавшийся говорить об СВО Никита Панфилов

Никита Панфилов, долгое время принадлежавший к труппе МХТ имени Чехова, в настоящее время занимается как театром, так и кинематографией. После времени, проведенного в МХТ, актер вернулся на сцену, став членом труппы Малого театра России под руководством Юрия Соломина. Панфилов сегодня активно участвует в съемках фильмов, сообщает News.ru.

В 2024 году ожидается выход проекта «Продолжение вещей» с его участием. При этом артист избегает обсуждения политических тем и личных отношений. Хотя ранее он высказал мнение, что российские спортсмены не должны выступать на Олимпийских играх под нейтральным статусом, а должны представлять РФ под своим гимном и флагом.