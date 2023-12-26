Путин и скандал с Козловым: как живет ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк

Борис Крюк, известный как ведущий программы «Что? Где? Когда?», стал объектом внимания после конфликта с магистром игры Андреем Козловым, который покинул эфир со скандалом.

Спор возник из-за последнего вопроса, который, по мнению Козлова, был неправильно засчитан, и в итоге команда знатоков проиграла телезрителям.

В 2021 году Борис Крюк был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня ведущий по-прежнему снимается. Передача «Что? Где? Когда?» выходит на Первом канале.