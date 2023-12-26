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Путин и скандал с Козловым: как живет ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк

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Путин и скандал с Козловым: как живет ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк
Знаменитости
Источник фото: @chto_gde_kogda

Борис Крюк, известный как ведущий программы «Что? Где? Когда?», стал объектом внимания после конфликта с магистром игры Андреем Козловым, который покинул эфир со скандалом. 

Спор возник из-за последнего вопроса, который, по мнению Козлова, был неправильно засчитан, и в итоге команда знатоков проиграла телезрителям. 

В 2021 году Борис Крюк был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня ведущий по-прежнему снимается. Передача «Что? Где? Когда?» выходит на Первом канале.

Информационное агентство «Informing»

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