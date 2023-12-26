Анфиса Чехова рассказала, что нашла соперницу в лице Веры Брежневой

Анфиса Чехова заявила на днях, что из-за Веры Брежневой она в свое время потеряла роль в кинофильме «Любовь в большом городе» от режиссера Мариуса Вайсберга.

В эфире телешоу «Света вокруг света» ведущая выразила сожаление о потерянной возможности успешной актерской карьеры, так как для нее специально была написана роль сексопатолога. Однако роль в итоге досталась Светлане Ходченковой из-за отказа Елизаветы Боярской.

Чехова утверждает, что Брежнева пришла туда с «бюджетом и бортанула» ее с этого проекта.