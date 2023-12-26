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Ученые из США нашли опасным воздух в квартире от живой ели

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Ученые из США нашли опасным воздух в квартире от живой ели
Здоровье
Фото: @Arcaion/ pixabay.com

В проведенном эксперименте ученые из США обнаружили, что нахождение живых елок в квартире может представлять опасность для человека и его здоровья. Согласно исследованию, ели выделяют летучие вещества монотерпены, которые, как утверждается, могут оказать вредное воздействие. 

В тесте деятелей науки ель была помещена в специальную камеру, имитируя условия новогодней обстановки. Результаты показали, что ель активно выделяет монотерпены, достигая наивысшей концентрации в первые три дня. Кроме того, было обнаружено, что выбрасывается формальдегид, который может вызвать кашель, аллергические реакции, негативно влияя на общее самочувствие. 

Рекомендуется выдерживать ель на балконе либо в гараже не менее 3-х дней, прежде чем установить ее в помещении.

Информационное агентство «Informing»

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