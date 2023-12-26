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Jagran: учёными найдена связь между употреблением груш и профилактикой рака

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Jagran: учёными найдена связь между употреблением груш и профилактикой рака
Здоровье
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Новое изучение утверждает, что груши богаты пищевыми волокнами, способствующими поддержанию здорового веса путем создания ощущения сытости и благотворного воздействия на ЖКТ. Эти плоды содержат в себе множество витаминов, полезных для кожи и иммунной системы, а также антиоксиданты. Груши также обладают антимутагенными и противораковыми свойствами, снижая риск развития опухолей мочевого пузыря, легких, желудка. 

Содержат флавоноиды

Потребление фруктов способствует поддержанию pH-баланса, облегчает усвоение кальция, предотвращает остеопороз. А еще они содержат флавоноиды, защищающие клетки от повреждений, поэтому могут служить отличным профилактическим средством от болезни Альцгеймера, астмы, сахарного диабета.

Информационное агентство «Informing»

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