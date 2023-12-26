Алексей Серебряков нашел повод для выхода в свет с американской внучкой

Российский актер театра и кино Алексей Серебряков присутствовал на премьере мультфильма «Великолепная пятерка», которая проходила в кинотеатре «Октябрь» в столице. Он был сопровождаемый своей американской внучкой Агатой.

Мероприятие в Москве посетили многие известные артисты вместе со своими детьми. Серебряков явился на публике в спортивном костюме и серой футболке, дополнив свой лаконичный образ стильными очками. Внучке артиста подобрали голубой костюм и аксессуар для волос в виде милого медвежонка.

Агата, хоть и не является кровной внучкой актера, но проводит много времени со своим звездным дедушкой.