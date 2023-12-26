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Врачи РФ нашли препараты, которыми можно быстро вылечить ОРВИ при первых симптомах

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Врачи РФ нашли препараты, которыми можно быстро вылечить ОРВИ при первых симптомах
Здоровье
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

Зимний период сопровождается увеличением заболеваемости на ОРВИ и грипп, которые люди часто лечат народными методами. Но важно осознавать все риски, так как недуги могут привести к серьезным осложнениям, включая пневмонию, синуситы, отиты. 

Врачи рекомендуют немедленно начинать лечение при появлении первых симптомов ОРВИ, следуя предписаниям специалиста. Противовирусные препараты прямого действия, такие как амиксин, арбидол или интерферон, считаются эффективными средствами для борьбы с инфекцией. 

Важно придерживаться назначений и постельного режима для того, чтобы избежать возможных осложнений, которые таят в себе опасность.

Информационное агентство «Informing»

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