Певец Кирилл Андреев нашел нужным опубликовать редкие кадры с внучкой

Солист группы «Иванушки International«, 52-летний Кирилл Андреев радуется новогоднему представлению »Буратино» вместе со своей внучкой. После мероприятия он поделился редкими кадрами в соцсетях.

Андреев стал дедом в июне 2021 года

По информации журналистов Газеты.ру, Андреев стал дедом в июне 2021 года. У его сына родилась дочь по имени Аннелия. Артист принимает активное участие в жизни девочки, часто делясь моментами счастья в своем микроблоге. Несмотря на то что певец редко делится подробностями семейной жизни, он выражает свою радость от роли дедушки и признается, что старается активно участвовать в воспитании 2-летней малышки.