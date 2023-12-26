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«Полнеет с каждым годом»: как выглядит сестра Наташи Королевой, похоронившая сына

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«Полнеет с каждым годом»: как выглядит сестра Наташи Королевой, похоронившая сына
Знаменитости
Источник фото: певица Руся (Russya) Ирина Осауленко (Порывай) / Сообщество ВКонтакте

В конце 1990-х Ирина Осауленко, сестра Наташи Королевой, собирала полные стадионы в Украине. Тем не менее после тяжелой болезни и смерти сына ее карьера прекратилась. Несмотря на это, семья Осауленко стала еще крепче. 

В настоящее время Ирина Осауленко руководит хором, а к музыкальной карьере не планирует возвращаться

Сейчас женщина проживает в Штатах. Продюсер Ирины Константин Осауленко стал ее супругом. Он написал для жены и Королевой несколько хитов. В 2007 году Ирина вернулась к музыке. Сестра Наташи выпустила несколько альбомов, но вскоре снова ушла из индустрии, выбрав воспитание детей. В настоящее время она руководит хором, а к музыкальной карьере не планирует возвращаться. 

Как заметили пользователи после публикации нового снимка, выглядит младшая сестра артистки намного старше и полнеет с каждым годом.

Информационное агентство «Informing»

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