«Полнеет с каждым годом»: как выглядит сестра Наташи Королевой, похоронившая сына

В конце 1990-х Ирина Осауленко, сестра Наташи Королевой, собирала полные стадионы в Украине. Тем не менее после тяжелой болезни и смерти сына ее карьера прекратилась. Несмотря на это, семья Осауленко стала еще крепче.

В настоящее время Ирина Осауленко руководит хором, а к музыкальной карьере не планирует возвращаться

Сейчас женщина проживает в Штатах. Продюсер Ирины Константин Осауленко стал ее супругом. Он написал для жены и Королевой несколько хитов. В 2007 году Ирина вернулась к музыке. Сестра Наташи выпустила несколько альбомов, но вскоре снова ушла из индустрии, выбрав воспитание детей. В настоящее время она руководит хором, а к музыкальной карьере не планирует возвращаться.

Как заметили пользователи после публикации нового снимка, выглядит младшая сестра артистки намного старше и полнеет с каждым годом.