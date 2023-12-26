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Юрий Николаев нашел в Максиме Галкине виновного в несчастьях и бегстве Пугачевой

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Юрий Николаев нашел в Максиме Галкине виновного в несчастьях и бегстве Пугачевой
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Известный российский ведущий Юрий Николаев выразил сожаление по поводу отъезда 74-летней певицы Аллы Пугачевой из России. 

Николаев ощущает грусть по поводу ухода Пугачевой из шоу-бизнеса

В ходе телепередачи «Малахов» он отметил, что раньше Примадонну любили и уважали на всех уровнях общества, но сейчас он ощущает грусть по поводу ее ухода из шоу-бизнеса. Николаев уточнил, что к переезду народной артистки имеет непосредственное отношение ее муж Максим Галкин*. Он признался, что ему искренне жаль, что Алла Борисовна уехала. 

Напомним, что Пугачева покинула РФ весной 2022 года. В настоящее время она с семьей проживает на территории Кипра. 

* Признан иностранным агентом в России

Информационное агентство «Informing»

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