Юрий Николаев нашел в Максиме Галкине виновного в несчастьях и бегстве Пугачевой

Известный российский ведущий Юрий Николаев выразил сожаление по поводу отъезда 74-летней певицы Аллы Пугачевой из России.

Николаев ощущает грусть по поводу ухода Пугачевой из шоу-бизнеса

В ходе телепередачи «Малахов» он отметил, что раньше Примадонну любили и уважали на всех уровнях общества, но сейчас он ощущает грусть по поводу ее ухода из шоу-бизнеса. Николаев уточнил, что к переезду народной артистки имеет непосредственное отношение ее муж Максим Галкин*. Он признался, что ему искренне жаль, что Алла Борисовна уехала.

Напомним, что Пугачева покинула РФ весной 2022 года. В настоящее время она с семьей проживает на территории Кипра.

* Признан иностранным агентом в России