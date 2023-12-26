Журналисты нашли информацию, как сейчас живет Александр Баширов

Александр Баширов, известный своими многолетними трудами в кинематографе с более чем 170 ролями, продолжает активную карьеру. Среди его последних работ — участие в кинофильмах «Домашний арест», «Зулейха открывает глаза», а также работа в режиссуре с Федором Бондарчуком над картиной «Донбасс стучит в наше сердце». В 2023 году актер появился в ленте «Король и Шут» и картине «Елки-10».

Актер активно снимается

Несмотря на свой возраст, 68-летний актер активно снимается, регулярно ездя на съемочные площадки из Петербурга в Москву. Помимо актерской деятельности актер занимается благотворительностью.

Александр состоит в браке с Инной Волковой. С солисткой «Колибри» у него есть дочь по имени Александра-Мария. В настоящее время учится девушка в ВГИК.