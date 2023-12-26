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Журналисты нашли информацию о жизни и отношении к Украине актера из «Глухаря» Рожкова

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Журналисты нашли информацию о жизни и отношении к Украине актера из «Глухаря» Рожкова
Знаменитости
Источник фото: @___.rozhkkkov.___

Денис Рожков, актер телесериала «Глухарь«, снискал популярность в далеком 2008 году. После успеха этого проекта он продолжил актерскую карьеру. Он сыграл роли в «Отделе", "Чужом районе", "Карпове", "Пятницком", "Под прицелом любви". С 2019 года артист принимает участие в "Условном менте», который снимается в Питере. Он также создал проект под названием »Doo-Dee», где выступает с игрой на трубе. 

Актер считает, что политическая обстановка не оказывает влияния на его взгляды

В 2016 году Рожков гастролировал в Украине. Он считает, что политическая обстановка не оказывает влияния на его взгляды, поэтому сохраняет связь со страной, веря в братство народов.

Информационное агентство «Informing»

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