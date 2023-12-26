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Не уничтожьте каникулы: педиатр нашла тревожные симптомы у детей

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Не уничтожьте каникулы: педиатр нашла тревожные симптомы у детей
Здоровье
Фото: @stockking / freepik.com

Педиатр из Екатеринбурга Полина Пикулева рекомендует родителям оставлять детей дома и не водить их в садик при общем ухудшении состояния, то есть если ребенок вялый, капризный, у него снижен аппетит, он плохо спит. Не стоит водить в садик при наличии кашля, особенно если это длительный кашель, который не ослабевает со временем.

Любая сыпь может быть симптомом заразных инфекций

Любая сыпь, даже если родители думают, что это аллергия, может быть симптомом заразных инфекций или серьезных кожных заболеваний. Кроме того, при обнаружении гельминтов в стуле необходимо позабыть о садике, собрать кал и обратиться к врачу. А еще даже однократное проявление рвоты и жидкого стула — это повод оставить ребенка дома, так как это может быть признаком кишечных инфекций.

Информационное агентство «Informing»

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